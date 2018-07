Gemeente vernieuwt en vergroent wagenpark Frank Eeckhout

30 juli 2018

12u00 2

De gemeente Sint-Lievens-Houtem heeft haar wagenpark in de huidige legislatuur deels vernieuwd en vergroend. "Oude dieselwagens werden vervangen door voertuigen op gas", zegt schepen Tim De Knyf. "Voorts kochten we ook een elektrische veegmachine. Enkel de tractor die we kochten, rijdt nog op diesel." Alles samen gaat het om een investering van 600.000 euro. De gemeente installeerde ook een gasstation om de wagens zelf vol te kunnen tanken.