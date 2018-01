Gemeente vernietigt milieuvergunning transportbedrijf 02u43 0 Sint-Lievens-Houtem Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem heeft de milieuvergunning van ETS vernietigd naar aanleiding van veelvuldig vastgestelde overtredingen.

ETS is een groep van vier internationale transportbedrijven: European Tractioner, Specialist SRL, Express Euroscan SRL, Truc Lerbac SRL en United Euro Spedition SRL. Het bedrijfsterrein van ETS bevindt zich op de hoek van Strijmeers en de Gentsesteenweg (N9). Op de site is er een stalplaats voor maximaal veertig voertuigen met een eigen onderhoudswerkplaats voor nazicht en onderhoud van de vrachtwagens. "Naar aanleiding van verschillende klachten van buurtbewoners en vaststellingen van overtredingen begin vorig jaar, verleende het gemeentebestuur een voorlopige milieuvergunning tot 8 maart 2018. Zo had het bedrijf tijd om zich in regel te stellen, voordat een eventuele definitieve milieuvergunning zou worden afgeleverd.





De klachten bleven echter aanhouden en na de controle van de arbeidsauditeur, de federale/lokale politie en de sociale inspectie op 17 december 2017 waarbij 143 vrachtwagens op de site werden aangetroffen, in plaats van de toegelaten veertig vrachtwagens, was het gemeentebestuur genoodzaakt om de voorlopige milieuvergunning volledig op te heffen. De hinder voor de buurt kon immers niet beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau", klinkt het. (FEL)