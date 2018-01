Gemeente trakteert personeel op frietjes 02u45 0 Foto Frank Eeckhout Het gemeentebestuur trakteerde gisteren op frietjes. Sint-Lievens-Houtem Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem heeft haar personeel gisteren getrakteerd op frietjes.

Het personeel werd om 11.30 uur al verwacht in CC De Fabriek voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Daar konden ze genieten van een glas cava. Daarna volgden de traditionele nieuwjaarstoespraken. Omstreeks 12.30 uur kon het personeel dan aanschuiven aan een frietmobiel. "Heel wat van onze personeelsleden vieren hun eerste werkdag door samen een stapje in de wereld te zetten. We willen niet dat ze dat moeten doen met een lege maag. En wat is er nu beter dan een stevig pak friet om de dag goed door te komen", klinkt het. Het personeel wist deze geste van het gemeentebestuur best wel te smaken. (FEL)