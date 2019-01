Gemeente ontkent plannen voor extra ontsluiting gemeentelijke loods via woonwijk Frank Eeckhout

21 januari 2019

17u15 4 Sint-Lievens-Houtem Schepen van Openbare Werken Tim De Knyf (NH) ontkent dat de gemeente plannen heeft om een extra ontsluiting van de gemeentelijke loods aan te leggen via de Olmenlaan. “We hebben dat even bekeken, maar zijn afgestapt van die piste", verzekert hij.

De bewoners van de Olmenlaan in de ‘Tuinwijk’ in Sint-Lievens-Houtem maken zich zorgen. Eind vorige week doken de eerste geruchten op dat de gemeente een huis wil kopen in de Olmenlaan om zo een weg aan te leggen naar de gemeentelijke loods. “Een paar weken geleden zijn twee personen van de gemeente hier opmetingen komen doen aan een woning die te koop staat. Via de eigenaar van die woning zijn we te weten gekomen dat de gemeente plannen heeft om die woning te kopen. Nu horen we dat de gemeente een extra ontsluiting wil maken van en naar de gemeentelijke loods. Het is compleet onverantwoord om al dat extra verkeer door een woonwijk te sturen", klinkt het bij enkele ongeruste bewoners.

Maar volgens schepen Tim De Knyf hoeven zij zich geen zorgen te maken, want die ontsluiting komt er niet. “Vreemd", reageert een bewoner. “Het immokantoor bevestigde vandaag nog dat de gemeente gevraagd heeft om een schatter te sturen naar de woning. Die schatting zou volgende week gebeuren.”