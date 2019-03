Geen zebrapad op dertig gevaarlijke punten N-VA raadslid brengt gevaarlijke oversteekplaatsen in Sint-Lievens-Houtem in kaart Frank Eeckhout

28 maart 2019

13u50 0 Sint-Lievens-Houtem Op 30 gevaarlijke punten ligt er geen zebrapad in Sint-Lievens-Houtem. “Aan heel wat bushaltes, gevaarlijke kruispunten, drukke handelszaken en oversteekplaatsen aan trage wegen ontbreken zebrapaden. Dat moet beter. Enkel aan de scholen is alles in orde", stelt Marc Degroote (N-VA) vast.

N-VA heeft verkeersveiligheid hoog op de agenda geplaatst in Sint-Lievens-Houtem. Na de verkeersveiligheid op het Marktplein brengt de oppositiepartij nu de zebrapaden op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem in kaart. “Onze gemeente telt veertig zebrapaden. Daarvan liggen er 17 in centrumgemeente Sint-Lievens-Houtem. Met respectievelijk negen en tien zebrapaden zijn Letterhoutem en Bavegem goed bedeeld. Vlierzele telt er drie en Zonnegem slechts één. Aan de schoolpoorten is alles in orde, maar voor de rest kan het heel wat beter", meent Marc Degroote.

Het raadslid maakte zijn tour door de hoofd- en deelgemeenten en komt tot de vaststelling dat er zeker dertig zebrapaden ontbreken. “Handelaars op ons Marktplein zijn al langer vragende partij voor de aanleg van extra zebrapaden, maar ook aan andere drukbezochte handelszaken mag een zebrapad aangelegd worden. Vanuit onze gemeente vertrekken elke dag heel wat kinderen en jongeren met de bus naar school in Zottegem, Wetteren, Gent en Aalst. Aan heel wat van die bushaltes ligt geen zebrapad. Nochtans steken daar elke dag heel wat schoolkinderen de straat over", gaat Degroote verder.

Trage wegen

Daarnaast heeft onze gemeente een uitgebreid tragewegennetwerk. In Letterhoutem werd daarvoor op twee plaatsen een veilige oversteekplaats gecreëerd. Op de andere plaatsen is dat niet het geval. Tenslotte telt onze gemeente vier gevaarlijke kruispunten waar de zwakke weggebruiker in de kou blijft staan. Op het kruispunt van de Wettersesteenweg met Bruisbeke en ‘s Hondshuffel passeren tijdens de spitsuren meer dan 1.500 voertuigen per uur. Je moet daar als voetganger eens proberen oversteken. Ik weet dat sommige wegen eigendom zijn van het gewest, maar niets houdt de gemeente tegen om met de wegbeheerder in overleg te gaan. Sommige zebrapaden liggen trouwens op gewestwegen, dus zo moeilijk kan het toch niet zijn om er nog een paar extra bij te leggen. Ik hoop dat hier snel werk van wordt gemaakt”, besluit Degroote.

N-VA kaart het punt donderdagavond aan op de gemeenteraad in Sint-Lievens-Houtem.