Geen leerlingen in De Berentuin, school stopt Oplossing gezocht voor twee leraars in wijkschool Frank Eeckhout

03 september 2018

15u55 4

Het is over en uit voor vrije basisschool De Berentuin in Vlierzele. Wettelijk krijgt de school nog een genadejaar en kan het schooljaar worden uitgedaan, maar zonder leerlingen lukt zelfs dat niet. "We wisten dat het moeilijk ging worden, maar dat er geen enkele leerling zou opdagen, hadden we niet verwacht", zegt directeur Paul De Roo.

De Berentuin, een wijkafdeling van het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-houtem kreeg maandagmorgen geen enkele leerling over de vloer. De juf en kleuterjuf, die voor het onthaal zorgden, zagen de bui tijdens de zomervakantie al hangen. “We hebben rekening gehouden met dit scenario”, zeggen ze gelaten. Zij bleven nog tot de middag op school voor het geval er toch nog iemand zou langskomen.

Problemen met het schoolbestuur van de toenmalige Sint-Jozefschool mondden zes jaar geleden uit in een splitsing tussen de afdelingen in Impe en Vlierzele. De school in Impe ging haar eigen weg en het schooltje in Vlierzele werd een wijkschool van het Sint-Lievensinstituut. Meteen kreeg directeur Paul De Roo er een school bij. "Het schooltje in Vlierzele telde toen zo'n 45 leerlingen. We investeerden in klaslokalen en in een prachtige tuin om een nieuwe schwung in het wijkschooltje te krijgen", vertelt De Roo.

Toch was het voor De Berentuin jaar na jaar opboksen tegen concurrentie van de gemeenteschool. Die heeft een kleutervestiging in Zonnegem en een lagere school in Vlierzele. "Wij moeten in diezelfde vijver vissen om leerlingen aan te trekken. Dat was vechten tegen de bierkaai. Op het einde van vorig schooljaar was het reeds alle hens aan dek. Samen met het schoolbestuur konden we de ouders overtuigen dat De Berentuin nog steeds de beste keuze was voor hun kinderen. Zij beloofden de school trouw te blijven, maar op een bijeenkomst in de zomervakantie merkten we dat heel wat ouders van mening veranderd waren, waardoor de school een leegloop kende. Het was zelfs zo erg dat we vorig schooljaar amper 17 leerlingen hadden. Elf kinderen zaten verdeeld over twee kleuterklassen, de eerste graad telde vier leerlingen, de tweede graad amper twee."

Om te overleven richtte De Berentuin zich dit schooljaar vooral op de kleuterafdeling. "Daarvoor hadden we 25 kleuters nodig. Omdat inschrijven niet verplicht is en ouders hun kinderen in meerdere scholen kunnen inschrijven, was het voor ons koffiedik kijken hoeveel kinderen uiteindelijk zouden opdagen. Tegen beter weten hoopten we nog steeds op een doorstart, maar die hoop ligt sinds deze ochtend in duigen. Het is nu aan het schoolbestuur om een oplossing te vinden voor de overgebleven kleuterjuf en lerares. Misschien kunnen ze wel in het Sint-Lievensinstituut aan de slag", besluit De Roo.

Wat er met het schooltje gaat gebeuren is nog niet geweten. De gebouwen zijn eigendom van het bisdom.