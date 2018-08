Geen gratis wifi op Marktplein Frank Eeckhout

09 augustus 2018

Nieuw Houtem is niet te vinden voor gratis wifi bij grote evenementen in Sint-Lievens-Houtem. "Jammer, want de jeugd beschikt niet altijd over voldoende geld om constant op 4G te surfen", zegt Jan De Naeyer (CD&V).

Het gemeenteraadslid stelde voor om gratis wifi te voorzien tijdens de zomer- en winterjaarmarkt, bij evenementen in het cultureel centrum en tijdens de fabrieksconcerten. "Ook ons Marktplein zou over gratis wifi moeten beschikken. Maar volgens Nieuw Houtem is dat te duur. Dat valt nochtans goed mee want Zottegem betaalt op jaarbasis 1.452 euro voor gratis wifi in het hele centrum van de stad. Het kostenplaatje is dus zeker niet overdreven en absoluut te verantwoorden", zegt De Naeyer.

CD&V is ook niet te vinden voor de verdoken belasting die verenigingen moeten betalen als ze de nutskasten op het Marktplein gebruiken. "Die bedraagt 10 tot 40 euro. Lokale verenigingen zouden vrijgesteld moeten worden van deze belasting", vindt De Naeyer.