Geen enkele leerling voor dorpsschool in Vlierzele Frank Eeckhout

03 september 2018

De Berentuin, een dorpsschooltje in het Oost-Vlaamse Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem), kreeg deze morgen geen enkele leerling over de vloer. De juf en kleuterjuf, die voor het onthaal zorgden, zagen de bui tijdens de zomervakantie al hangen. "We hebben rekening gehouden met dit scenario", zeggen ze gelaten.

De Berentuin is een wijkafdeling van het Sint-Lievensinstituut in Sint-Lievens-Houtem. Het schooltje ziet haar leerlingenaantal al enkele jaren in dalende lijn gaan. Dit schooljaar moest de Berentuin op zoek naar 17 extra leerlingen om de school open te houden. In plaats van extra leerlingen haakten ook de laatste believers af. Deze voormiddag is er overleg tussen de directeur en de twee overgebleven juffen. Zij hoeven alvast niet te vrezen voor hun job omdat ze benoemd zijn.