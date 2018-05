Freddy de Vadder in De Garage 01 juni 2018

02u38 0

Bavegemnaar David Clinckspoor organiseert tijdens het kermisweekend op vrijdag 15 juni een exclusief optreden van Freddy De Vadder in muziekcentrum De Garage in Bavegem. Freddy De Vadder brengt voor beperkt aantal toeschouwers "Freddy op café". Het voorprogramma wordt verzorgd door de Zottegemse stand-up comedian BartGrin. Kaarten zijn te verkrijgen bij David Clinckspoor op het nummer 0471/60.98.32 of via houtem9520@gmail.com. De opbrengst gaat naar Buurtwerking Bavegem. (FEL)