Franciscusscholen bouwen aan toekomst

Niet minder dan 190 aanwezigen tekenden present op het jaarlijks nieuwjaarsfeest van de Sint-Franciscusbasisscholen, de grootste scholengemeenschap uit de regio Zottegem en Sint-Lievens-Houtem. Coördinerend directeur Christ Meuleman benadrukte in zijn gelegenheidswoord de samenhorigheid in de scholengemeenschap en de professionele structuur die de voorbije jaren werd opgezet. Hij dankte in naam van het personeel de leden van het schoolbestuur voor hun inzet, in het bijzonder zuster Beatrijs.





(FEL)