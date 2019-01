Fietspad in Espenhoek wordt vanaf maandag vernieuwd Frank Eeckhout

04 januari 2019

13u59 0 Sint-Lievens-Houtem Het fietspad op de Espenhoek in Sint-Lievens-Houtem wordt vanaf maandag vernieuwd. “Het gaat om zo’n 350 meter fietspad", laat de gemeente weten.

Maandag 7 januari start de firma Stadsbader in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, met het vernieuwen van een deel van het fietspad in Espenhoek. “Er zal in drie fasen gewerkt worden over een werfzone van ongeveer 350 meter. Het doorgaand verkeer wordt al die tijd geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt", laat de gemeente weten.

De werken zullen ongeveer een maand duren, afhankelijk van weersomstandigheden. Inwoners met vragen over de werken kunnen terecht bij de firma Stadsbader op het nummer 053/26.06.66 of via info@stadsbader.com<mailto:info@stadsbader.com.