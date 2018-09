Femke D’hauwers gehuldigd op gemeentehuis Frank Eeckhout

06 september 2018

15u30 0

Femke D'hauwers werd onlangs uitgenodigd op het gemeentehuis in Sint-Lievens-Houtem. Zij werd er gehuldigd voor het behalen van de titel Vlaams kampioen SVS schoolsport 2017 in de categorie miniemen B. Zij toonde zich zowel in Zwijnaarde als in Sint-Niklaas de beste in haar leeftijdscategorie. Van schepen van Sport Jo Vermeulen kreeg zij een cadeaubon overhandigd.