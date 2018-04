Enkele stellingen tonen aan dat dossier stinkt 27 april 2018

02u59 0 Sint-Lievens-Houtem Onderzoek van enkele buurtbewoners moet aantonen dat er op zijn minst een serieus geurtje hangt aan dit dossier.

"De mobiliteitsstudie van 2016 is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door de verkavelaar. De studie in kwestie maakt gebruik van algemene gemiddelden die gelden voor de totale bevolking in Vlaanderen. Het milieueffectenrapport is niet ondertekend en kan dus door eender wie zijn opgemaakt. Negatieve adviezen van de provincie, Wegen en Verkeer en de Gecoro worden compleet genegeerd. Nog voor er een goedkeuring is, maakt de projectontwikkelaar op zijn website al melding van 's Hondshuffel als nieuw project. Volgens Ruimte Vlaanderen kan er geen woonnood worden aangetoond. En de potentiële effecten op de luchtkwaliteit worden 'niet aanzienlijk ingeschat'. Op basis van welke onderzoeken of metingen doet de stedenbouwkundig ambtenaar deze uitspraken? Een beetje mager toch om dat opnieuw als een gemotiveerde weerlegging van de bezwaren te vinden", klinkt het. (FEL)