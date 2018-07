Gesponsorde inhoud Enkel CD&V moet lijstrekker nog bekendmaken Redactie

25 juli 2018

In Sint-Lievens-Houtem moet enkel CD&V haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen nog bekendmaken. De andere partijen weten al wie hun kopstuk is. Voor Nieuw-Houtem is dat huidig burgemeester Lieven Latoir. Open Vld speelt gemeenteraadsvoorzitter Jeroen Prové uit als kopman. Nadia De Troyer is voorlopig de enige kopvrouw. Zij staan bovenaan de lijst van N-VA. Bij sp.a/Groen hoopt Tom De Meyer het verschil te maken. Open Vld en N-VA zijn al zichtbaar in het straatbeeld én op sociale media. Nieuw Houtem focust zich voorlopig nog enkel op Facebook. Sp.a/Groen en CD&V zijn nog niet in verkiezingsmodus maar daar kan snel verandering in komen. Geen enkele partij lijkt al klaar te zijn met de lijstvorming want nog niemand maakte de volledige verkiezingslijst bekend. Binnenkort laten we alle lijsttrekkers aan het woord.