Eerste rit voor Pallieters Cycling Team 16 maart 2018

De wielertoersiten van Pallieters Cycling Team hebben hun eerste rit goed verteerd. De 20 leden van PCT fietsen dit jaar in een nieuwe wieleroutfit. In mei trekt de groep er voor een weekend op uit. De leden vertrekken op vrijdagmiddag met de fiets en rijden via een omweg naar Antwerpen.





De partners komen tegen de avond naar het hotel. Naast wat culinair genot staan er ook een museumbezoek en een stadswandeling op het programma. Voor meer informatie over de club kan je mailen naar pallieterscyclingteam@outlook.be





(FEL)