Druilerig herfstweer houdt volk weg van Houtem jaarmarkt Didier Verbaere

12 november 2018

14u25 0

Het druilerige herfstweer hield maandagvoormiddag heel wat volk weg van de traditionele kraampjesmarkt op de Winterjaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem. Ook heel wat marktkramers daagden niet op. Normaal gezien kan je op 12 november op de koppen lopen in Houtem. Maar nu was het opvallend rustig in de straten van het centrum. Ook de verkoop viel daardoor tegen. Enkel bij de beesten koopmannen klonken positieve geluiden. De verkoop van paarden en koeien verliep wel vlot.