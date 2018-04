Dronken man bedreigt buren met de dood 10 april 2018

02u47 0 Sint-Lievens-Houtem De 51-jarige J.V. uit Sint-Lievens-Houtem heeft zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen aan zijn toenmalige vriendin en bedreigingen aan zijn buren.

De relatie tussen J.V. en zijn vriendin verliep al een tijdje slecht, maar escaleerde toen hij haar sloeg omdat ze naar porno had gekeken. Ook tussen de buren en J.V. liep het grondig fout. Zij vroegen aan hem om wat stiller te zijn na een nachtelijke ruzie, maar die vraag maakte J.V. woedend.





Onder invloed

Hij bedreigde hen met de dood, nam een baseballbat en ging ermee naar hun tuin. De politie kwam ter plaatse, maar ook zij konden de man niet onmiddellijk bedaren. Hij schopte de agenten en bedreigde ook hen. J.V. riskeert nu een celstraf van één jaar en een geldboete van 100 euro. Zijn advocaat vroeg aan de rechter om mild te zijn. "Op het moment van de feiten was hij onder invloed van alcohol en hij beseft dat wat hij gedaan heeft onaanvaardbaar is. Hij wil zijn verantwoordelijkheid nemen." Hoe de rechter oordeelt, weten we op 7 mei. (LDO)