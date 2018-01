Drie snelheidszones op grondgebied 02u53 0 Sint-Lievens-Houtem Op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem gelden binnenkort nog drie snelheidszones: 30 of 50 km per uur en bij uitzondering 70 km per uur.

"Deze beslissing moet de verkeersveiligheid, de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de verkeersleefbaarheid ten goede komen", zegt burgemeester Lieven Latoir (NH). Op het grootste deel van de gemeentewegen mag nog 50 per uur gereden worden. In een deel van het centrum en in schoolomgevingen ligt de maximum snelheid op 30 per uur. Buiten deze zones is 70 km per uur toegelaten. In een zone blijft de snelheid altijd gelijk. Elke zone wordt aangeduid met een opvallend verkeersbord: een groot wit rechthoekig bord met de vermelding 'zone' en de geldige snelheidsbeperking. De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Ze moeten, in tegenstelling tot gewone snelheidsborden, niet herhaald worden aan elk kruispunt. De snelheidszones gelden van zodra de borden geplaatst zijn.





(FEL)