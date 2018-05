Drie dagen kermisambiance door dorpscomité 18 mei 2018

02u48 0 Sint-Lievens-Houtem Een enthousiaste groep vrijwilligers, een grote feesttent, enkele kermiskraampjes en foodtrucks. Dat is Letterhoutem Feest, drie dagen lang.

Letterhoutem Feest wordt traditioneel georganiseerd tijdens het Pinksterweekend en is pas aan haar vierde editie toe. "Vier jaar geleden staken we met enkele mensen de koppen bij elkaar om de kermis in ons dorp nieuw leven in te blazen. De eerste editie was meteen een schot in de roos. Een mix van activiteiten en liveoptredens voor jong of oud, ver of dichtbij zorgde er vorig jaar voor dat enkele duizenden mensen Letterhoutem Feest bezochten", vertelt Ann De Winter trots. Ook dit jaar zorgt een grote groep vrijwilligers voor een overvol programma. "De Gentsche Retrowielen, Vlaamse oldtimer Vrienden en de 7 & Roadsterclub uit Sint-Lievens-Houtem organiseren zaterdagvoormiddag een oldtimerrit. Omstreeks 14 uur worden de wagens geshowd aan de kerk. Vanaf 16 uur zijn er optredens en dj's in de feesttent. Zondagnamiddag organiseren we een wandel- en fietstocht. 's Avonds is er opnieuw muziek. Maandag is Letterhoutem zo goed als volledig verkeersvrij door een rommelmarkt. Om 11 uur is er ook een aperitiefconcert en om 14 uur worden de allerkleinsten vergast op een optreden van Jeuk", geeft De Winter nog mee. Het volledige programma staat op www.facebook.com/letterhoutemfeest.





(FEL)