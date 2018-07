Dode kat in zak gedumpt in uitgedroogde beek Frank Eeckhout

20 juli 2018

In Letterbroek tussen Letterhoutem en Vlierzele heeft een onbekende een dode kat in een zak gedumpt in de uitgedroogde beek. Het is niet meteen duidelijk of de kat een natuurlijke dood stierf dan wel mishandeld werd. Het kadaver vertoont nog geen sporen van ontbinden waardoor het vermoeden rijst dat het dode dier daar recent werd achtergelaten.