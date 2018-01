Dispuut over parkeerplaats loopt uit de hand ZEVEN MAANDEN ZWANGERE VROUW DEELT IN KLAPPEN RONNY DE COSTER EN FRANK EECKHOUT

02u26 0 Ronny De Coster De doorgang naar het erf waar twee gezinnen wonen, werd versperd door een auto. Het was de aanleiding voor een dispuut tussen de twee families. Sint-Lievens-Houtem Een banaal dispuut over een geparkeerde auto in Erwetegem is vrijdagnamiddag uitgedraaid op een ruzie waarbij klappen uitgedeeld werden. Drie politiecombi's snelden naar 't Gaverland om de kemphanen uiteen te halen. Een vrouw die zeven maanden zwanger is, moest even naar het ziekenhuis, een te hulp geroepen huisbaas houdt er een kromme bril aan over.

Aan Gaverland in Erwetegem kwamen Anke Brijs en haar vriend uit Bavegem vrijdagnamiddag aan, aan het huis van de schoonbroer, bij wie hun kindje opgevangen wordt. Ze willen er hun negen maanden oude baby ophalen en rijden met de auto daarvoor het liefst tot op de binnenkoer van de oude boerderij, waar ook nog een ander gezin woont. Maar de gemeenschappelijke oprit is versperd: de buren hebben er hun auto geparkeerd.





"Omdat ze weigerden hem te verplaatsen, hebben wij die van ons er dan maar achter geparkeerd", vertelt Anke. Bijgevolg konden ook de buren niet meer weg. Die beslissing leidde tot een fikse ruzie. De gemoederen lopen zo hoog op, dat zelfs de huisbaas erbij wordt geroepen. De man woont maar een paar huizen verder en verschijnt op het toneel op het moment waarop er duchtig over en weer wordt gescholden. De landbouwer wil de kibbelende partijen nog eens wijzen op de afspraken op zijn erf: elk parkeert op zijn kant op de binnenkoer en de oprit wordt altijd vrijgehouden. En dat het moet gedaan zijn met dat geruzie iedere keer als die schoonfamilie op bezoek komt, floept de boer er nog uit.





Het geroep gaat over in trek- en duwwerk. Balans: de zeven maand zwangere Anke deelt in de klappen en houdt er een gezwollen kaak aan over. Boer Guy houdt aan het dispuut een kromme bril over.





Ronny De Coster De zwangere Anke Brijs belandde op de spoedafdeling van het AZ in Zottegem.

Twee versies

"Die boer heeft mij geslagen. Dat doe je toch niet met een vrouw die zeven maanden zwanger is", bedenkt Anke. "Ik heb niemand slaag gegeven, maar kreeg wel een klop in mijn gezicht van de vriend van die vrouw", luidt de versie van de huisbaas van het woonerf.





De politie haast zich met drie combi's naar 't Gaverland om de kemphanen uiteen te halen.





De vrouw laat een ambulance komen, die haar meeneemt naar het Algemeen Ziekenhuis "Sint-Elisabeth in Zottegem en ze dient een klacht in bij de politie, waarna de rust in 't Gaverland terugkeert. "Alleen weten we niet voor hoelang", zucht een buur.