Derde graad van basisschool Klim-Op trok naar musical 40-45 Frank Eeckhout

28 februari 2019

11u15 0 Sint-Lievens-Houtem De leerlingen van de derde graad van basisschool Klim-Op Bavegem trokken onlangs naar de musical 40-45. Ze combineerden dat met een bezoek aan Antwerpen.

Naast de mooie kathedraal leidde een gids de leerlingen langs verschillende hoogtepunten van Antwerpen. Met open mond, keken en luisterden de leerlingen naar zoveel pracht. Daarna ging het richting Puurs voor de musical 40–45 in het theater van Studio 100. Brandende vliegtuigen, een beestenwagon, een boot op de scène, angstaanjagende schietpartijen en vluchtelingen, met de rijdende tribunes werden de leerlingen letterlijk in het verhaal gezogen. Alle elementen waren aanwezig om een onuitwisbare indruk achter te laten. Na de lessen in de klas vormde de uitstap naar Antwerpen en het bijwonen van de musical het orgelpunt voor de lessen rond vredeseducatie.