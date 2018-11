Dennie Christian op Ambi Schlager Fest in Bavegem Frank Eeckhout

09 november 2018

18u47 4 Sint-Lievens-Houtem De Zottegemse schlagerzanger Nico heeft de Duitser Dennie Christian weten te strikken voor zijn Ambi Schlager Fest in Bavegem.

Zanger-entertainer Nico uit Zottegem, ook gekend als ‘Nico van de Colruyt’, organiseert op zaterdag 17 november het tweede Ambi Schlager Fest in de Parochiezaal van Bavegem aan de Kerkkouterstraat. “Ambi Schlager Fest staat voor ambiance, schlagerparade en eetfestijn", zegt Nico. Op de affiche staan schlagerzanger Dennie Christian, Phil Kevin, Johan Veugelers live op de accordeon, Steve Tielens en Gino Verano. Zelf stelt Nico er zijn nieuwe single voor.

Er is keuze uit twee formules. Als vip betaal je 30 euro en krijg je om 17.30 uur Vlaamse stoverij met frietjes. Kom je enkel voor de optredens dan betaal je 20 euro en mag je binnen vanaf 19.30 uur. Reserveren kan op 0475/68.02.57 of via mail naar ambiancemetnico@telenet.be.