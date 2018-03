De Zonnevlier helpt bij paddenoverzet 17 maart 2018

02u29 0 Sint-Lievens-Houtem Natuurpunt Houtem heeft gisteren samen met een klas van De Zonnevlier een 30-tal salamanders, kikkers en padden de straat helpen oversteken in Bussegem.

"Belangrijke locaties in onze gemeente waar amfibieën op trektocht gaan, zijn Hauwerzele en Bussegem. Bij het oversteken van de wegen komen ze hierbij, verblind door de koplampen van wagens en vrachtwagens, vaak onder de wielen van auto's. Op die manier eindigt de tocht 'op hoop van leven', maar al te vaak in een platte dood. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, organiseren wij jaarlijks paddenoverzetacties op deze cruciale plaatsen in Sint-Lievens-Houtem. Tweemaal per dag worden de emmers gecontroleerd en worden de amfibieën aan de overkant van de weg weer uitgezet, zodat ze hun tocht naar de voortplantingsplaats kunnen verderzetten", leggen de mensen van Natuurpunt uit. (FEL)