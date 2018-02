Controles op snelheid en geldig parkeren in centrum 13 februari 2018

Foutparkeerders en snelheidsduivels riskeren vanaf deze week een boete in het centrum van Sint-Lievens-Houtem. Op het Marktplein en de zijstraten geldt er kortparkeren voor twee uren. Mindervaliden zijn niet gebonden aan de beperkte parkeerduur van een blauwe zone. Voorwaarde hierbij is wel dat de geldige mindervalidenkaart duidelijk op het dashboard ligt. Wie langer wil parkeren, kan terecht op de gratis parking in Hofkouter. Deze ruime parking bevindt zich op wandelafstand van het Marktplein en site De Fabriek. De maximum toegelaten snelheid op het Markplein bedraagt 30 per uur. Om de bezoekers van het Marktplein zo goed mogelijk te informeren, werden twee grote led-schermen geplaatst op het plein met aanduiding van de zone 30 en het kortparkeren.





(FEL)