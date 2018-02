Chauffeur verliest lading beton 23 februari 2018

Een vrachtwagenchauffeur heeft gisterennamiddag een lading droge beton verloren. De man liet een spoor achter van zo'n 400 meter tussen Klein Zottegem in Letterhoutem en de Vlierstraat in Vlierzele. Brandweerpost Herzele kwam ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Dat gebeurde met borstel en schop. Tijdens de ruimingswerken was er hinder voor het doorgaand verkeer.





(FEL)