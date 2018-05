Carrosseriebedrijf hele week gesloten om op te ruimen 25 mei 2018

Het carrosseriebedrijf van Jan Tiré in de Polbroek blijft de hele week noodgedwongen dicht. "Eens het water was weggetrokken, werd de ravage pas echt zichtbaar. Door de kracht van het water spoelde een stuk van de achtergevel weg en in de garage ligt een moddertapijt van een tiental centimeter. Het is onbegonnen werk om alles met de hand op te ruimen. Daarom hebben we versterking van een bobcat gevraagd. Pas daarna kunnen we de schade echt opmeten. Nu al is duidelijk dat de parking achter het bedrijf volledig weggespoeld is. Ook enkele wagens raakten beschadigd door puin in de modderstroom. Of onze autohefbrug nog werkt, valt af te wachten. De put eronder is alvast volledig ondergelopen", zucht Jan. (FEL)