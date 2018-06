Bunkerwandeling 06 juni 2018

Heemkunde Houtem trekt op zondag 10 juni naar Kwatrecht en Melle om er te wandelen tussen de bunkers van de twee wereldoorlogen. Gids, Luc Van de Sijpe neemt de wandelaars mee langs slagvelden en oorlogsmonumenten. Van de Sijpe vertelt tijdens de wandeling, aan de hand van foto- en didactisch materiaal, korte verhalen over wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. Het hoogtepunt van deze leerrijke wandeling is het bezoek aan de schuilgangen, horende bij de vroegere SS-school van Kwatrecht. Stof genoeg dus voor een boeiende wandeling van ongeveer acht kilometer. De wandeling is gratis en start om 13.30 uur aan de kerk van Kwatrecht. Inschrijven kan bij Christiane De Landsheer op het nummer 053/63.12.75. (FEL)