Brandweer rukt uit voor... waterdamp Frank Eeckhout

17 augustus 2018

Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem heeft vrijdagochtend een oproep gekregen voor een probleem met de waterzuiveringsinstallatie van zuivelbedrijf Inex in Bavegem. Een voorbijganger had er zwarte rook opgemerkt en de hulpdiensten gealarmeerd. Maar bij aankomst van de blusploegen bleek er helemaal geen zwarte rook te zijn. Wel was er opstijgende waterdamp — onschuldig dus. De interventie werd dan ook afgeblazen.