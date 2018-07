Bouwvakkers vervangen kleuters in gemeenteschool 02 juli 2018

Meteen na het laatste belsignaal van dit schooljaar hebben bouwvakkers vrijdag al de plaats ingenomen van de peuters en kleuters van gemeenteschool De Zonnevlier in Zonnegem. "De aannemer laat er geen gras over goeien", lacht Onderwijsschepen Jo Vermeulen (NH). "En maar goed ook want het schooltje barst uit zijn voegen. De startende peuters werden dit schooljaar opgevangen in de refter. Maar echt ideaal is dat niet. Daarom wordt tijdens de vakantie een nieuwe peuterklas aangebouwd. Begin september moet de ruwbouw klaar zijn. In oktober willen we het klasje in gebruik nemen", zegt Vermeulen. De kostprijs van de werken bedraagt ruim 116.00 euro. (FEL)