Bouw nieuwe kleuterklas: update werken Frank Eeckhout

12 augustus 2018

In de gemeentelijke kleuterschool De Zonnevlier in Zonnegem wordt tijdens de zomervakantie een nieuwe kleuterklas met groendak gebouwd. De werken verlopen volgens schema.

De nieuwe kleuterklas is noodzakelijk voor het comfort van de peutertjes die tijdens het schooljaar instromen. Die hadden nu nog geen eigen klas, wat niet ideaal was. "De bedoeling is de ruwbouw af te hebben voor het schooljaar begint en de binnenafwerking in de loop van oktober", zegt schepen Tim De Knyf (NH). Door de werken zal de parking de eerste weken van het schooljaar niet altijd vlot toegankelijk zijn.