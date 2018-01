Bomen van 5 jaar oud zorgen voor instant effect op promenade 31 januari 2018

02u40 0 Sint-Lievens-Houtem Bomen van vijf jaar oud moeten voor een instant effect zorgen op het nieuwe Marktplein in Sint-Lievens-Houtem.

Het was de bedoeling dat de aannemer gisteren zou starten met de aanplant van 18 platanen en vier zwarte elsen. Maar omdat het juiste materiaal niet voorhanden was, werden de werken kort na de middag opgeschort.





Verankeren

"De aannemer had toen al enkele bomen geplant in de daartoe voorziene boomvakken. Omdat hij er niet in slaagde de bomen ook stevig te verankeren, werden de bomen weer verwijderd. Morgen (vandaag, nvdr.) worden de werken hervat. Als alles vlot verloopt zijn de bomen donderdagavond allemaal geplant", zegt schepen van Openbare Werken Tim De Knyf. Momenteel voert de aannemer ook kleine herstellingswerken uit aan het vernieuwde Marktplein.





Binnen een tiental dagen worden automobilisten ook geacht zich aan de parkeervoorschriften te houden. "Voorlopig worden enkel verwittigingen uitgeschreven, maar daar komt binnenkort verandering in", geeft De Knyf nog mee. (FEL)