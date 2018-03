Blue Moon op finale in Wembley 16 maart 2018

02u33 0

Blue Moon, de grootste officiële supportersclub van de Engelse topclub Manchester City in België, trok onlangs vanuit lokaal café De Put in Vlierzele naar Wembley voor de finale van de EFL-cup. Daarin nam de ploeg van Kevin Debruyne en Vincent Kompany het op tegen Arsenal. Manchester City was echter een maatje te sterk voor de ploeg uit Londen waardoor de 179 meegereisde leden van Blue Moon een onvergetelijke dag beleefden. Met 970 leden is Blue Moon zelfs de tweede grootste supportersclub ter wereld van City.





(FEL)