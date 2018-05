BK wielrennen definitief toegewezen 26 mei 2018

De organisatie van de Belgische Kampioenschappen op de weg en in het tijdrijden voor de periode 2019-2024 zijn definitief toegewezen aan de stad Zottegem en de gemeenten Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Dat liet bondsvoorzitter Tom Van Damme in een brief weten aan de burgemeesters. Voor het eerst dienden drie lokale besturen samen een dossier in voor de organisatie van de Belgische kampioenschappen. "Met het binnenhalen van deze BK's zetten we onze drie gemeenten nationaal op de kaart. In 2024 zal de aankomst van het BK voor de dames en heren profs in Zottegem plaats vinden. Het wordt een unieke manier om Zottegem aan heel Vlaanderen te tonen en is een troef voor onze lokale horeca en middenstand. In de jaren daarvoor verwelkomen we in onze drie gemeenten graag de andere kampioenschappen", zegt burgemeester De Potter fier. (FEL)





