Bibliotheken zetten in op leesbevordering bij peuters en kleuters

Sint-Lievens-Houtem De bibliotheken van Route42 willen peuters en kleuters naar de bibliotheek lokken door hen een geschenkje aan te bieden.

"Wanneer de jonge inwonertjes zes maand worden, krijgen ze een leuke kaart toegestuurd. Als de ouders met die kaart naar de bib komen, krijgen ze een pakket met een knisperboekje en een hele boel leestips. Op vijftien maand krijgen ze opnieuw een uitnodiging om naar de bib te komen om daar een peuterpakket in ontvangst te nemen. In een linnen tas zitten twee voorleesboeken en nieuwe leestips, aangepast aan de leeftijd", vertelt de Houtemse bibliotecaris Stephanie Bogaert. Daarnaast startten de bibliotheken ook met het project 'Hieperdebib!', het allernieuwste project van Route42 waarmee men jonge ouders wil bereiken om hen het aanbod van de bib te leren kennen. "Als hun kind twee jaar wordt, krijgen ze een kaartje toegestuurd waarmee ze een hip rugzakje kunnen afhalen in de bib. Indien de ouders het willen, wordt meteen het eerste bibkaartje van hun spruit aangemaakt", geeft Bogaert nog mee.





