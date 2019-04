Bezoek samen met Kwb de Koninklijke Serres Frank Eeckhout

19 april 2019

16u07 1 Sint-Lievens-Houtem Kwb Sint-Lievens-Houtem organiseert op vrijdag 26 april 2019 een avondbezoek aan de Koninklijke Serres in Laken.

Elk jaar zijn de Koninklijke Serres van Laken in de lente slechts een paar weken toegankelijk voor het publiek. Dit serrecomplex is uniek in Europa. Zowel de architectuur en de omvang van de Serres als de plantencollectie zijn buitengewoon. Behalve de eigenlijke serres, zal het publiek de mogelijkheid hebben om het atelier van Koningin Elisabeth te bezoeken. Het bezoek zal bovendien verlopen langs een pad dat de bezoeker soms buiten de serres brengt en hem zal toelaten om van nabij een deel van het park te zien. Inschrijven kan bij Eddy Lambertin op het nummer 0496/51.70.35 of via mail naar kwb.houtem@telenet.be. De bus vertrekt om 18.45 uur aan de bushalte aan de markthal.