Bewoners 's Hondshuffel vieren feest Frank Eeckhout

01 september 2018

Op de laatste dag van de vakantie vond in de wijk 's Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem voor de tweede keer een groot buurtfeest plaats.

Het feestcomité onder leiding van Isabelle en Christophe zorgde voor een lekkere barbecue en dans en muziek. De kinderen konden zich uitleven op een leuk springkasteel. Tijdens het jaar heeft iedereen het druk met werk en het gezinsleven waardoor sommige buren elkaar amper kennen. Bovendien zijn er de voorbije jaren heel wat nieuwe mensen komen wonen. Het feest was dus het ideale moment om elkaar te leren kennen of bij te praten. De weergoden waren de feestvierders bijzonder gunstig gezind, waardoor er kon bijgepraat worden tot in de late uurtjes. De vele aanwezigen waren het er over eens: het was een geslaagde editie die zeker naar meer smaakt.