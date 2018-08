Betonmolen draait het snelst in Sint-Lievens-houtem Volgens rapport van Natuurpunt dringt betonstop zich op Frank Eeckhout

29 augustus 2018

13u16 2

Waar draait de betonmolen het snelst? Volgens een rapport van Natuurpunt verdwijnt de open ruimte in de Denderstreek het snelst in Sint-Lievens-Houtem. "De voorbije 10 jaar maar liefst 372 vierkante meter per dag. Een betonstop dringt zich dan ook op", zegt het rapport.

Natuurpunt heeft de cijfers voor het eerst op gemeenteniveau berekend en gebundeld in een betonrapport. Bedoeling: de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpen om de betonstop in de lokale bestuursakkoorden te krijgen. Het rapport is gebaseerd op gegevens van de Vlaamse overheid en het wetenschappelijk onderzoekscentrum VITO. Daaruit blijkt dat de afgelopen jaren de bewoning in Vlaanderen verder verdund is. Het aantal inwoners per bebouwde oppervlakte daalde van 36 naar 25 inwoners per hectare. In plaats van efficiënter, wordt kwistiger met open ruimte omgesprongen.

In onze regio draait de betonmolen nergens sneller dan in Sint-Lievens-Houtem. De gemeente prijkt daarmee op de 33ste plaats in Vlaanderen. Vandaag blijft nog 100 hectare bouwgrond over, waarmee Sint-Lievens-Houtem dan weer achteraan bengelt in Vlaanderen waar het gemiddelde 258 hectare is. Daaruit concludeert Natuurpunt dat er nog maar een beperkte mogelijkheid is voor een verdere ontwikkeling van verkavelingen. Natuurpunt raadt het gemeentebestuur dan ook aan om inwoners dichter bij elkaar te laten wonen.

"Op gebied van leefdichtheid volgt Sint-Lievens-Houtem de omgekeerde weg. Er wonen amper 18 inwoners per hectare terwijl het Vlaams gemiddelde 25 is. De voorbije tien jaar is de leefdichtheid per hectare zelfs met vier inwoners gezakt. Slechts vijf Vlaamse gemeenten scoren slechter." Als oplossing ziet Natuurpunt het schrappen van bouwgronden in overstromingsgevoelige gebieden, waardevolle bossen en oninteressante woonuitbreidingsgebieden. Eigenaars van zulke gronden moeten volledig vergoed worden. Uit onderzoek blijkt dat dit (inclusief de schadevergoedingen van 100%) 4 miljard goedkoper is dan de kost van een verder vol gebetonneerd Vlaanderen.

"De Vlaamse overheid moet dan ook de nodige budgetten voorzien om de betonstop uit te voeren zoals gepland. Een deel van dat budget kan alvast komen uit de planbaten: een heffing op de meerwaarde die je krijgt door elders hoger te mogen bouwen of wanneer een slecht gelegen landbouwgrond plots bouwgrond wordt. Op die manier kan de betonstop zichzelf betalen, ook op kortere termijn", zegt Natuurpunt.

Sint-Lievens-Houtem zal zijn duit in het zakje moeten doen. Met het cijfermateriaal uit het betonrapport kan het gemeentebestuur aan de slag om afwegingen te maken die zorgen voor een duurzame en leefbare ruimtelijke ordening. Waar kan er verdicht worden? Welke woonuitbreidingsgebieden worden beter geschrapt?