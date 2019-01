Bestuurster met glaasje op belandt in tuin: 21 dagen rijverbod LDO

25 januari 2019

15u42 0 Sint-Lievens-Houtem S.D. uit Sint-Lievens-Houtem liet zich verrassen door de kleine veldwegen in Sint-Lievens-Houtem. Ze zat samen met haar man in de auto toen ze een bocht miste en in een tuin belandde. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat ze ook een glaasje op had.

“Mijn cliënte is zelf niet van Sint-Lievens-Houtem en kent de kleine veldwegen dus niet zo goed. Ze heeft een bocht gemist en is in een tuin beland”, schetste de advocaat van de beklaagde. Vanaf het begin was er een discussie over wie met de wagen reed. De eigenaar van de tuin waar het koppel in belandde, verklaarde na het ongeval dat het de man van S.D. was die met de wagen reed, ook al had hij het ongeval niet zien gebeuren.

Eén van de verbalisanten stelde dan weer vast dat de stoel van de bestuurder te dicht bij het stuur stond en dat het dus onwaarschijnlijk was dat de man reed. De politierechter oordeelde ook dat er voldoende bewijs was dat het de vrouw was die achter het stuur zat. Ze legde haar een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van 21 dagen op. Daarvan moet S.D. nog maar zes dagen ondergaan omdat haar rijbewijs al vijftien dagen werd ingetrokken na het ongeval.