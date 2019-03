Bestuurder valt in slaap en crasht in voortuin Frank Eeckhout

02 maart 2019

11u37 0 Sint-Lievens-Houtem Op Klein Zottegem in Vlierzele is een man uit Vlierzele vrijdagnacht met zijn wagen in de voortuin van een woning beland.

Het ongeval gebeurde omstreeks 1.45 uur. De man was op weg naar huis en was in slaap gevallen achter het stuur van zijn wagen. Hij belandde rechts naast de rijbaan, ramde een muurtje, vloog door enkele struiken en kwam tot stilstand in de tuin van een woning. Bij het ongeval raakte niemand gewond.