Bestuurder parkeert op voorbehouden plaats voor mindervaliden: politierechter legt hem boete en acht dagen rijverbod op LDO

20 februari 2019

14u08 0 Sint-Lievens-Houtem De auto parkeren om de jaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem te bezoeken doe je best niet om het even waar. Een veertiger uit Erpe-Mere parkeerde op een tijdelijke parkeerplaats voor mindervaliden en mocht het komen uitleggen in de politierechtbank.

“Ik had het niet gezien”, was de uitleg van de man. “Ik ben achteraf zelfs nog teruggekeerd om de situatie te bekijken, maar de tijdelijke parkeerplaats was al weg.” De man had nochtans kunnen vermijden om voor de rechter te moeten verschijnen. “U heeft de boete van de politie niet betaald en u ging ook niet in op de minnelijke schikking die het parket heeft voorgesteld. Dan moet u maar op de blaren zitten”, zei politierechter Pieter De Meyer. Hij veroordeelde de man tot een boete van 200 euro en een rijverbod van acht dagen.