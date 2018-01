Bestuurder knalt met lichte truck op geparkeerde wagen 26 januari 2018

Op Bruisbeke in Sint-Lievens-Houtem is een bestuurder gisteren met zijn lichte vrachtwagen op een geparkeerde wagen geknald. Het ongeval gebeurde omstreeks 16.45 uur net voor het kruispunt met de Wettersesteenweg. Om een onverklaarbare oorzaak schoot de lichte vrachtwagen plots naar de overkant van de weg waar die de geparkeerde wagen van S.L. ramde. Door de klap werd de wagen van L. een tiental meter achteruit geduwd. "Tien minuten geleden was ik mijn wagen nog aan het uitladen. Ik mag dus nog van geluk spreken", reageert de vrouw. Brandweerposten Herzele en Zottegem kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en het verkeer te regelen. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De wagen van L. werd getakeld. (FEL)