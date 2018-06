Beschonken chauffeur ramt bloembak na jaarmarkt 16 juni 2018

Veertiger J. H. uit Sint-Lievens-Houtem werd in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.760 euro en vijftien dagen rijverbod nadat hij met een glas teveel op een bloembak aanreed op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem en de vlucht nam.





"Mijn cliënt was naar de jaarmarkt in Houtem geweest en wou omstreeks 7 uur 's morgens huiswaarts keren", schetste zijn advocaat de omstandigheden. Zijn cliënt reed op de weg naar huis een bloembak aan op het Marktplein, maar stopte niet.





"Hij verklaarde eerlijk dat hij iets gedronken had, maar het was zeker niet zijn bedoeling om vluchtmisdrijf te plegen. Er was ook geen schade aan de bloembak", aldus nog de advocaat.





De politierechter was een andere mening toegedaan en wees ook op het strafregister van de man. Zo werd hij in het verleden al zes keer veroordeeld voor de politierechtbank. (TVR)