Beschonken bestuurster ramt geparkeerde voertuigen 29 juni 2018

02u26 3

Zottegem





C. R. uit Sint-Lievens-Houtem stond terecht in de politierechtbank nadat ze in de Molenkouter in Zottegem twee geparkeerde voertuigen aanreed met een glas te veel op. De dame verklaarde nadien dat ze het bewustzijn was verloren, maar de politierechter vond dat weinig geloofwaardig. Hij legde haar een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod op. (TVR)