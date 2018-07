Berenfeesten zetten dorp op stelten 07 juli 2018

Sint-Lievens-Houtem De achtste berenfeesten dit weekend beloven andermaal spektakel. Nadat beer Maarten er achtereenvolgens partner Tineke en dochtertje Sien bij kreeg, wordt het dit jaar alweer spectaculair dankzij de steltenlopers van Merchtem.

De gezinsbond maakt van de berenfeesten dit jaar opnieuw iets speciaal. Vorige jaren moest pastoor Johan Van Den Eeckhout van de grond om op de hoogte van de beren een huwelijk te voltrekken en kleine Sien te dopen. "Dit jaar gaat we opnieuw van grond, maar dan wel met stelten", lachen de organisatoren. Om de beren zondagnamiddag te begeleiden zijn dit jaar niet alleen ruiters en paarden present, maar ook de recent tot immaterieel erfgoed uitgeroepen steltlopers van Merchtem van de partij. "Zij krijgen gezelschap van onze eigen steltlopers, die zelf aan het knutselen gingen om de ideale stelten te maken." De berenoptocht start zondagmiddag aan café 't Neerhof en trekt via de Oordegemstraat naar het centrum. Daar is om 17 uur een receptie en volgen optredens van zanger Nico en dj Zina, VC De Gies en covergroep Chez Kit. Om 19 uur is er een berenworp. Voor de gelegenheid werd ook een bierenbier gebrouwen. Het Vliezels bierken van 't Hofbrouwerijtje uit Beerzel kan sinds gisteravond geproefd worden. Zondagmiddag is er vanaf 14 uur ook een sneukelfietstocht.





(KMJ)