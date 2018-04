Beetje Plopsaland op Marktplein 19 april 2018

Het was gisteren voor het eerst een beetje Plopsaland op het Marktplein van Sint-Lievens-Houtem.





De leden van de kindergemeenteraad kregen immers de eer om de fontein aan te zetten, waarna ze nog een hele tijd stoeiden in het water. "Normaal gingen we de fonteinen pas in gebruik nemen op de opening van ons Marktplein op zondag 6 mei, maar het mooie weer heeft er anders over beslist", zeggen schepenen Jo Vermeulen en Tim De Knyf. "De fonteinen werken met regenwater en beschikken over verschillende standen. Het water kan zowel hoog als laag opspuiten, dansen of vernevelen. En bij lange periodes van droogte wordt automatisch overgeschakeld naar leidingwater", klink het nog. (FEL)