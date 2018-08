Basisschool Klim Op zoekt helpende handen KOEN MOREAU

22 augustus 2018

10u01 1 Sint-Lievens-Houtem In aanloop naar het nieuwe schooljaar lanceert basisschool Klim Op Bavegem een oproep naar helpende handen.

Wie het ziet zitten om een handje toe te steken bij de bediening van de warme maaltijden of te helpen bij het ochtend-, middag- en/of avondopvang kan dat laten weten door te mailen naar directie.bavegem@vbhoutembavegem.be of te bellen naar directeur Jo Dedeurwaerder op het nummer 0477/41.87.54. In ruil voor één of twee uurtjes hulp wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien.