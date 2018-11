Basisschool Hofkouter schenkt 1.420 euro aan Rode Neuzen Dag Frank Eeckhout

30 november 2018

10u35 0 Sint-Lievens-Houtem Met verschillende acties heeft basisschool Hofkouter uit Sint-Lievens-Houtem 1.420 euro ingezameld voor Rode Neuzen Dag.

Rode Neuzen Dag staat dit jaar in het teken van van de mentale gezondheid van jongeren op school. “Ook in het basisonderwijs worden we steeds vaker geconfronteerd met kinderen met psychische problemen. Daarom hebben we ons als school ingezet om hieraan mee te werken", zegt directeur Griet De Smedt.

De zesdeklassers verkochten 234 rode neuzen. “Goed voor een opbrengst van 1.170 euro. Het Rode Neuzen aperitief op ons eetfestijn leverde 130 euro en de kinderen van het derde leerjaar verkochten kunstwerkjes, goed voor 50 euro. De Vriendenkring van de school schonk ons 70 euro waardoor we in totaal 1.420 euro kunnen schenken", besluit de directeur.