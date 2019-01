Balletje slaan op golfterrein kan eind 2021 al Frank Eeckhout

28 januari 2019

17u42 3 Sint-Lievens-Houtem Een balletje slaan op het nieuwe golfterrein op de vroegere stortplaats in Vlierzele. “Dat moet eind 2021 al kunnen. In september willen we de concessie toewijzen zodat de werken nog dit jaar kunnen starten", vertelt Bart Rooms van intercommunale ILVA, dat eigenaar is van de stortplaats.

Twee jaar geleden liet de afvalverwerker onderzoeken of de terreinen van het oude stort in Vlierzele geschikt zijn om als golfterrein te dienen. Ondertussen werd ook de bestemmingswijziging van landbouwgebied naar golfterrein definitief vastgelegd in een provinciaal ruimteluik uitvoeringsplan (PRUP) waardoor de aanleg van een golfterrein nu wel heel echt reëel wordt. Ilva en de gemeente Sint-Lievens-Houtem gaan nu op zoek naar projectontwikkelaars en liefhebbers van golf om de werken aan het oude stort te starten.

“ILVA en SOLVA hebben een bestek opgesteld voor het ontwerp, de realisatie, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van het golfterrein. Dit bestek wordt eerstdaags gepubliceerd. Kandidaten kunnen tot 30 maart hun offerte indienen. Ze worden onder meer gevraagd om een inrichtingsplan voor te stellen met aandacht voor de relatie tot omgeving, kwaliteit van de terreinen en gebouwen alsook alle aspecten van duurzaamheid. Verder moet rekening gehouden worden met het PRUP. Hierbij wordt gesteld dat op verschillende plaatsen verbindingen doorheen het golfterrein worden gerealiseerd voor de zachte weggebruiker. En dit in functie van het recreatief medegebruik en van de doorwaadbaarheid voor de buurt. Eens een geschikte kandidaat gevonden is, kan de realisatie van start gaan. Op dat moment zullen de omwonenden uitgenodigd worden voor een informatievergadering over de concrete aanpak van dit project", vertelt Bart Rooms, Algemeen Directeur bij ILVA.

Om te checken of er interesse was bij investeerders en uitbaters trok Bart Wallays van SOLVA een jaar op prospectie langs verschillende golfterreinen in Vlaanderen. “Ik ben verrast door de grote interesse. De aanleg van een golfterrein op de oude stortplaats leeft serieus in de golfwereld. Ik verwacht dan ook dat er enkele investeerders zullen meedingen naar de aanleg en uitbating van het golfterrein. Om er voor te zorgen dat het golfterrein er komt in harmonie met de buurt, hebben we de eerste plannen gewijzigd. In het definitieve plan zit een golfterrein met negen holes, zijn geen onteigeningen nodig en zit het stort van De Letter niet meer vervat. Het terrein is 32 hectare groot, vergelijkbaar met 60 voetbalvelden en leent zich tot beginnende golfers. Het golfterrein zal ook een meerwaarde betekenen voor de buurt", besluit Bart Rooms.