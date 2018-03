Bacchusstoet na kwarteeuw opnieuw met prins en prinses 03 maart 2018

02u45 0 Sint-Lievens-Houtem Met Nancy Neckebroeck als prinses Bacchante en Jonas Beerens als prins Bacchus zit er na 25 jaar opnieuw een prinsenpaar op de carnavalswagen van het Houtemse Bacchuscomité. "We hopen weer aan te knopen met een oude traditie", zegt Paul De Meyer van het Bacchuscomité.

Bacchus, de god van wijn en bier, trekt zondag voor de 71ste keer door de straten van Sint-Lievens-Houtem. "Het Bacchusweekend gaat op zaterdag 3 maart van start met het 'Kientsesbacchus'. De kientses worden vanaf 16 uur verwacht in de verwarmde Bacchustent op den Dries. Om 20 uur is het dan de beurt aan de volwassenen om hun carnavalsweekend af te trappen", zegt Paul De Meyer.





21 Groepen

Zondag om 14 uur start op 'Den Dries' de Bacchusstoet. Daarvoor zijn 21 groepen ingeschreven waaronder zes Houtemse. Voor het eerst sinds 1993 is er opnieuw een prinses Bacchante en prins Bacchus verkozen. "We willen de sfeer van de jaren 90 terugbrengen naar 'Den Dries'. Van de vele stoeten waaraan ik deelneem, draagt de Bacchusstoet al jaren mijn voorkeur weg. Nancy en ik zijn ook elk jaar van de party in Bacchus. Voor ons is het uiteraard een eer om dat deze keer als prinses en prins te mogen doen", glundert prins BacchusJonas.





Nieuw marktplein

De stoet trekt zondag voor de eerste keer over het nieuwe Marktplein. Na afloop van de stoet volgt nog de Bacchusworp vanop de tribune op 'Den Dries' (FEL)